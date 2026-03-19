Liverpool maçında parmağı kopan Noa Lang'dan haber var! Hastaneden fotoğraf paylaştı
Galatasaray'da Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu. Noa Lang hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında sol kanatta topla buluşan Noa Lang son çizgiye inip ortasını açmak isterken top oyun alanın dışına çıktı. Pozisyonun devamında reklam panolarına çarpan Noa Lang kendisini yere bıraktı.
TRT Spor'un haberine göre el parmağında kopma meydana gelen Hollandalı yıldız sedye ile sahadan çıkmak zorunda kaldı. 82. dakikada Noa Lang'ın yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu. Liverpool taraftarları sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyen Noa Lang'i, oyundan çıkarken ayakta alkışladı.
Noa Lang hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.