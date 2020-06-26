Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
İngiltere Premier Lig'de, lider Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
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Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.
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En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.
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İLK TEBRİK CİTY'DEN
Liverpool'un şampiyonluğunu ilk tebrik eden kulüp Manchester City oldu. Mavi beyazlılar, resmi twitter hesabından "Liverpool'un Premier Lig zaferini tebrik ederiz" notuyla rakibini kutladı.
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