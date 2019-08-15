Liverpool Chelsea maçında sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a büyük darbe

Twitter’da #DeliMiNeSanaYakışmadı ve #10MilyonTLCezaVerilsin hashtagleri ile trendtopic (TT) olan Fester Abdü’nün dün Youtube'de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken sabah saatlerinde abone sayısı 4 milyon 525 bin 264’e düştü.



