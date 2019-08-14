Liverpool-Chelsea maçında saha atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir?

ALİ ABDÜSSELAM YILMAZ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü'nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdüsselam Yılmaz'dır. Tam net olmamakla birlikte bazı kaynaklardan erişilen bilgiye göre aslen Adana'lıdır. 1993 doğumludur ancak, doğum tarihi gün ve ay olarak bilinemediği için Burcu'na ulaşılamamıştır. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 66'dır.