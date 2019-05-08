Liverpool Barcelona'yı 4'ledi mucize gerçek oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool 3-0'ın rövanşında Barcelona'yı 4-0 yenerek mucizeyi gerçekleştirdi ve finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Liverpool, ilk maçı 3-0 kazanan Barcelona'yı konuk etti. İngiliz ekibinde Salah ve Firmino gibi yıldız isimler kadroda yoktu.
119
Perde 7.dakikada açıldı: Anfield Road'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip 7. dakikada Divock Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
219
Cüneyt Çakır kusursuz bir yönetim gösterdi: Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Çakır, tansiyonun hiç düşmediği mücadelede kusursuz bir yönetim gösterdi.
319
Sahneye Georginio Wijnaldum çıktı: Maçı uzatmaya taşımak için gol yemeden iki, 90 dakika sonunda final biletini kapmak için ise üç gol bulması gereken Liverpool'da sahneye Georginio Wijnaldum çıktı.
419