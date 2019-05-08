Liverpool Barcelona'yı 4'ledi mucize gerçek oldu

Liverpool Barcelona'yı 4'ledi mucize gerçek oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool 3-0'ın rövanşında Barcelona'yı 4-0 yenerek mucizeyi gerçekleştirdi ve finale yükseldi.

Liverpool Barcelona'yı 4'ledi mucize gerçek oldu - Sayfa 1

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Liverpool, ilk maçı 3-0 kazanan Barcelona'yı konuk etti. İngiliz ekibinde Salah ve Firmino gibi yıldız isimler kadroda yoktu.

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Liverpool Barcelona'yı 4'ledi mucize gerçek oldu - Sayfa 2

Perde 7.dakikada açıldı: Anfield Road'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip 7. dakikada Divock Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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Liverpool Barcelona'yı 4'ledi mucize gerçek oldu - Sayfa 3

Cüneyt Çakır kusursuz bir yönetim gösterdi: Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Çakır, tansiyonun hiç düşmediği mücadelede kusursuz bir yönetim gösterdi.

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Liverpool Barcelona'yı 4'ledi mucize gerçek oldu - Sayfa 4

Sahneye Georginio Wijnaldum çıktı: Maçı uzatmaya taşımak için gol yemeden iki, 90 dakika sonunda final biletini kapmak için ise üç gol bulması gereken Liverpool'da sahneye Georginio Wijnaldum çıktı.

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