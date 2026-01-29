Livakovic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi netleşti
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin dokuzuncu ayrılığı gerçekleşecek. Sarı-lacivertli ekipte Livakovic ile yollar ayrılacak. Hırvat kalecinin yeni adresi de netleşti.
Ara transfer döneminde kadroda ciddi değişime giden Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile de yollarını ayırıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, bugüne kadar Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz ile vedalaşmıştı. Livakovic'le birlikte bu sayı dokuza çıktı.
Livakovic'in yeni adresi
Sezon başında Fenerbahçe tarafından Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde forma şansı bulamadı. Bir süre önce ayrılık talebini yönetime ileten Hırvat kalecinin yeni adresi eski kulübü Dinamo Zagreb oldu.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Dominik Livakovic'in bugün Dinamo Zagreb ile sözleşme imzalayarak transferini resmileştirmesi bekleniyor.