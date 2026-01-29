Livakovic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi netleşti

Sarı-lacivertli kulüp, bugüne kadar Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz ile vedalaşmıştı. Livakovic'le birlikte bu sayı dokuza çıktı.