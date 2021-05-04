Liste güncellendi! İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi

Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır.