Liste güncellendi! İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi
İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, corona virüsü ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayla ilgili soru-cevap listesi güncellendi.
İçişleri Bakanlığı 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma süreciyle ilgili merak edilen bazı konulara açıklık getirdi.
Soru-cevap listesini güncelleyen bakanlık 3 yeni soruya daha yanıt verdi.
*Optisyenlik müesseseleri kısıtlamalara tabi midir?
Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler)müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir.
Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır.