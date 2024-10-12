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Liste güncellendi! Bakanlık o firmaları ve ürünleri ifşa etti, baharat, sucuk, yağ...

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Liste güncellendi! Bakanlık o firmaları ve ürünleri ifşa etti, baharat, sucuk, yağ...

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. Listede yağlar, sucuk, baharat pek çok ürün buluyor.

Liste güncellendi! Bakanlık o firmaları ve ürünleri ifşa etti, baharat, sucuk, yağ...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeler gündem olmaya devam ediyor. 

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Liste güncellendi! Bakanlık o firmaları ve ürünleri ifşa etti, baharat, sucuk, yağ...

Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek yeni ürünler ve işletmeler açıklandı. 

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Liste güncellendi! Bakanlık o firmaları ve ürünleri ifşa etti, baharat, sucuk, yağ...

Güncellenen listeye göre kekik diyerek satılan baharatta yabancı madde tespiti yapıldı. 

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Liste güncellendi! Bakanlık o firmaları ve ürünleri ifşa etti, baharat, sucuk, yağ...

Naturel sızma zeytinyağlarının içinde tohum yağları ve daha düşük kalitede yağ bulundu.

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