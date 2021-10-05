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Liste güncellendi! 150 bin liranın altında araç kalmadı: İşte en ucuz sıfır otomobiller

Liste güncellendi! 150 bin liranın altında araç kalmadı: İşte en ucuz sıfır otomobiller

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar belli oldu.

Liste güncellendi! 150 bin liranın altında araç kalmadı: İşte en ucuz sıfır otomobiller

300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verilen listede, 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. 

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... 

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Liste güncellendi! 150 bin liranın altında araç kalmadı: İşte en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN 
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 

Liste fiyatı 216.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL

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Liste güncellendi! 150 bin liranın altında araç kalmadı: İşte en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 236,400 TL

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Liste güncellendi! 150 bin liranın altında araç kalmadı: İşte en ucuz sıfır otomobiller

SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 189.000

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 231.000 TL

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