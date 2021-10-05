Liste güncellendi! 150 bin liranın altında araç kalmadı: İşte en ucuz sıfır otomobiller
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar belli oldu.
300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verilen listede, 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216.200 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 236,400 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 189.000
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 231.000 TL