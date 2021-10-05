Liste güncellendi! 150 bin liranın altında araç kalmadı: İşte en ucuz sıfır otomobiller

300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verilen listede, 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor.



İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...