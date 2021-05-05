Liste baştan sona değişti 2021'de en çok satan araçlar belli oldu! Zirve bakın kimin
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021'de en çok satan araçlar belli oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55.309 adede ulaştı.
İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
2 adet DFSK satıldı.
En çok satan modeli Seres 3: 2 adet
LAMBORGHINI 4 adet satıldı
En çok satan modeli Urus: 4 adet