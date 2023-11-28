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Liseli Emir ve Uğurcan Karadeniz'de kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı

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Liseli Emir ve Uğurcan Karadeniz'de kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde dün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor.

Liseli Emir ve Uğurcan Karadeniz'de kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) aniden gözden kayboldu.

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Liseli Emir ve Uğurcan Karadeniz'de kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlandı.

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Liseli Emir ve Uğurcan Karadeniz'de kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı

 Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarının ikinci günü sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. 40 kişilik bir ekiple sürdürülen arama çalışmalarında dalgıçlar tarafından bölge didik didik aranıyor.

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Liseli Emir ve Uğurcan Karadeniz'de kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri uzaktan çekilen cep telefonu kamerasında

Öte yandan gençlerin dalgalar kapılmadan önceki son görüntüleri uzaktan çekilen bir cep telefonu görüntüsüne yansıdı. 

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