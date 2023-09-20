Liselerde sınıfta kalma geri döndü! Komisyon kuruldu Bakanlık detayları açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda kaldırılan liselerde sınıf tekrarı geri geldi. Artık öğrenciler en az 50 not ortalaması ve en fazla 3 dersten sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Alt sınıf dahil 6 dersten başarısız olanlar ise sınıf tekrarı yapacak. 30 günden fazla özürsüz devamsızlık yapanlar da sınıfta kalacak.