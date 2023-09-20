Liselerde sınıfta kalma geri döndü! Komisyon kuruldu Bakanlık detayları açıkladı
Bir dizi değişiklikle başlayan yeni eğitim döneminde en çok konuşulan konu 'liselerde sınıfta kalma'nın geri gelmesi oldu. Bakanlık başta 12. sınıf öğrencileri olmak üzere devamsızlık konusunda uyarırken risk taşıyan öğrencilerin takibi ve erken müdahale için okullarda komisyon kurulmasına karar verdi.
Geçtiğimiz yıllarda kaldırılan liselerde sınıf tekrarı geri geldi. Artık öğrenciler en az 50 not ortalaması ve en fazla 3 dersten sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Alt sınıf dahil 6 dersten başarısız olanlar ise sınıf tekrarı yapacak. 30 günden fazla özürsüz devamsızlık yapanlar da sınıfta kalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, risk taşıyan öğrencilerin takibiyle ilgili de yeni kararlar aldı. Liselerde bu yıl ilk kez zorunlu olarak "önleme, müdahele ve yönlendirme komisyonları" kurulacak.
NTV Haber'de yer alan habere göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, "Aşamalı olarak sadece yıllık değil, birinci yazılı ikinci yazılı vb gibi raporlar hazırlayıp idareyi bilgilendirmesi ve öğrencinin devamlı izleme takip içinde süreçlerini takip etmeyi yönetecek." dedi.
Komisyonlar, öğrenciler yakın takibe alacak. Hem derslerdeki başarıları, hem de devamsızlıkları izlenecek. Durumun gerektiği biçimde raporlayıp idareyi yönlendirecek ve idarede ona göre tedbir alacak.