Lise tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? Lise tercih sonuçları ne zaman açılanacak?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri bugün başlıyor. Lise tercihi yapacak binlerce genç, LGS tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. 8'inci sınıf öğrencileri 20 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte Lise tercihleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri bugün başlayacak.
Tercih ekranında 3 ayrı yerleştirme türü bulunuyor. İlki adrese dayalı yerel yerleştirme, ikincisi sınav puanıyla merkezi yerleştirme, üçüncüsü ise pansiyonlu okul yerleştirmesi.
İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.