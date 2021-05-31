Lise öğrencisi yaptı dünya duydu! Kazalardaki ölümleri bitirecek icat
İSTANBUL Galatasaray Lisesi öğrencisi Kerem Bayhan, TÜBİTAK’ın yarışmasında Türkiye ikincisi, dünyada ise dördüncü oldu. Mucit gencin söylediğine göre, bu projeyle kazalardaki tüm ölüm ve yaralanmalar engellenebilir.
İstanbul Galatasaray Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Kerem Bayhan, önemli bir projeye imza attı. Kerem Bayhan, ‘Kamyonlara Arkadan Çarpan Otomobillerdeki Can Kaybının Azaltılmasını Sağlayacak Elektro-Mekanik Çözüm Önerisi’ adlı projeyi geliştirdi.
Bir yakınını benzer kazada kaybeden ve haberlerde izlediği kazalardan etkilenerek çıktığı yolda kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlayacak güvenlik sistemini geliştiren genç gururlandırdı.
Projeye ödül yağdı: Kerem Bayhan, araçların kaput kısmına uygulanabilecek mekanizma sayesinde kaza şiddetini azaltacak proje ile TÜBİTAK’ın düzenlediği 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı.
Dünya dördüncüsü seçildi: Burada Fizik alanında Marmara 1’incisi ve Türkiye 2’ncisi olan Bayhan’ın projesi, dünyanın en büyük üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı olan REGENERON ISEF’te temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından seçildi. Ayrıca proje, 16-21 Mayıs arasında düzenlenen yarışmada ‘Büyük Ödül Kategorisinde Makine Mühendisliği’ alanında da dünya 4’üncüsü oldu.