Lise öğrencisi 2 ay gibi kısa sürede hafızlığını tamamladı

17 yaşındayım liseyi dışarıdan okuyorum. Önceden Arapça okumuştum daha sonra hafız olmaya karar verdim. Ahlat Abdurrahman Gazi Kur’an Kursu'na gelerek hafızlığa başladım. Aslında 2 ayda bitirme gibi bir hedefim yoktu ama hocamın bana verdiği özgüvenle hafızlığımı 2 ayda bitirdim. Ben hafızlığı ne zekam nede kendi gücümle bitirdim.