Lise aşkı ile evlenmişti! Gökhan Türkmen'den mutlu evliliğin sırrı...
O, pop dünyasının yıldız isimlerinden biri. Hayatının en büyük aşkını lise yıllarında buldu. Ama açılamadı. Aradan 10 yıl geçti. Bir araya geldiler ve hiç ayrılmadan dakikalar boyunca birbirlerine sarıldılar. Sonra o cümleler dudaklarından döküldü: "Evlenelim, çocuk yapalım"
Aşk temalı şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gökhan Türkmen, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy ile olan ilişkisini ve yıllara yayılan aşk hikayelerinin bilinmeyen yönlerini anlattı.
2014 yılında Çatı Katı adlı şarkısıyla müzik kariyerinde büyük bir çıkış yapan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy ile evlenmişti.
Çift, bugüne kadar özel yaşamlarını magazinden uzak tutmayı tercih etti ve iki kız çocuğu sahibi oldu. Çiftin çocukları Nil Rona ve Leyla Ada, medyadan uzak büyütülüyor.
Gökhan Türkmen, Sinem Aksoy ile lise yıllarında tanıştıklarını belirtti. İlk kez lise birinci sınıfta karşılaştıkları zaman bir yakınlık hissettiklerini ama bu duygunun bir aşk olmadığını ifade etti.