Lionel Messi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı işte son durumu...
FRANSA Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Lionel Messi koronavirüsüne yakalandı. Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldızın korona testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), kadrosunda yer alan 4 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin corona virüse yakalandığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala’nın test sonuçları pozitif çıktı.
Coronaya yakalanan isimler Fransa Kupası Son 32 Turu’nda Vannes ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.
Ayrıca yılbaşı tatili için ülkesi Arjantin’e giden Messi’nin Fransa’ya dönüşü de gecikti.
"Testi negatife dönene kadar Fransa’ya gelemez”
PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino yaptığı açıklamada, “Messi’nin hafta sonu Lyon maçında oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Testi negatife dönene kadar Fransa’ya gelemez” ifadelerini kullandı.