Lionel Messi İnter Miami'den alacağı maaş ortaya çıktı! 'Michael Jordan gibi...'
Dünya futbolunun son dönem en iyi futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ABD'nin Inter Miami takımına transfer olması tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Messi'nin dev transferini, süreci ve Arjantinli yıldızın alacağı aylık ücreti açıkladı.
Arjantinli süper yıldız Lionel Messi’nin Inter Miami’ye transferi transfer döneminin en büyük bombası oldu. PSG ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız, MLS ekibi ile anlaştı ve önümüzdeki sezon burada forma giyecek. Transferin perde arkasını Inter Miami’nin sahibi Jorge Mas, ‘El País’ gazetesine verdiği röportajda anlattı.
Jorge Mas’ın anlattığına göre, Messi’yi Inter Miami’ye getirme fikri uzun süre öncesine dayanıyor. Mas, “2019’da onu nasıl getirebileceğimizi düşünmeye başladık” diyor ve Messi’nin transferinin lige olacak etkisinden emin:
“Messi, MLS’i dünyadaki en büyük iki veya üç ligden birine dönüştürebilir. Kalıcı bir iz bırakmak için geldiğine inanıyorum ve bunu futbolun ötesinde de yapabilecek. Emekli olduğunda kulüpte bir rolü olacak.”
Mas, Messi’nin futbol sonrası hayatını David Beckham ve Michael Jordan gibi yıldızlarla benzetiyor. İnter Miami’nin sahibi ve menajeri Jorge Mas, geçtiğimiz Salı günü Coral Gables’taki ofisinde Lionel Messi formasının prototipiyle görüntülendi.