Linke tıklayan yandı! Ramazanda dolandırıcıların yeni tuzağı hayret ettirdi

"MANEVİ HASSASİYET SUİSTİMALİ"

Avukat Esra Betül Türkalp, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma dönemi olduğunu ancak bu manevi atmosferin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebildiğini belirtti. Türkalp, dolandırıcılık suçunun Türk Ceza Kanunu'na göre hileli davranışlarla bir kişiyi zarara uğratarak haksız menfaat sağlama anlamına geldiğini hatırlattı. Bu tür olaylarda en önemli unsurun, mağdurun güven duygusunun ve ekonomik ya da manevi hassasiyetinin suistimal edilmesi olduğunu vurguladı.