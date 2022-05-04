Linet vasiyetini ilk kez açıkladı! Öldükten sonra... Büyük acıyla dünyası başına yıkılmıştı
Şarkıcı Linet Menaşi, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Linet vasiyetini ilk kez açıkladı.
İlk albümünü 10 yaşında doğup büyüdüğü İsrail'de yapan, Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlayan Linet'in annesi, bir dönemin ünlü Türk Sanat Müziği sanatçılarından Leyla Özgecan (78), 18 Mart Cuma günü yaşamını yitirmişti. Şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.
47 yaşındaki sanatçı, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem" ifadelerini kullanmıştı.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan, kendisini dinlemeye gelen konuklar için beyaz bir kıyafet tercih eden şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.
Linet, "Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti. Hala inanamıyorum" diyerek, duygusal anlar yaşadı.