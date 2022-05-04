Linet vasiyetini ilk kez açıkladı! Öldükten sonra... Büyük acıyla dünyası başına yıkılmıştı

47 yaşındaki sanatçı, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem" ifadelerini kullanmıştı.