Linet Kim Kardashian kalçası yaptırdı! 30 bin TL'yi gözden çıkardı

Giydiği iddialı kıyafetler hakkında yorum yapan şarkıcı, "Sahnede yere rahat basmam lazım. O yüzden yırtmaç ve mini tercih ediyorum. Boynumu da kapatamıyorum, boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bu kıyafetlerle mutfağa girip yemek pişirmiyoruz. Böyle pazara da gidilmez. Bunlar şov için" dedi.