Linet Kim Kardashian kalçası yaptırdı! 30 bin TL'yi gözden çıkardı
Son zamanlarda verdiği konserlerde giydiği kıyafet kombinleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Linet, Kim Kardashian'a benzemek için tam tamına 30 bin lirayı gözden çıkardı.
Konserlerinde sahne kıyafetleriyle magazin kamuoyunda sıkça konuşulan ünlü şarkıcı Linet, İstanbul'da özel bir mekanda aldığı sahnede giydiği gümüş renkli tulumuyla dikkatleri üzerine çekti. Giydiği tulumunda vücut hatları belli olan Linet'in Kardashian'a benzemek için 30 bin lira harcadığı öğrenildi.
Ünlü isimlerin sıkça başvurduğu estetik operasyonlara merak saran güzel şarkıcı kalçasına yağ enjekte ettirterek dolgu yaptırttı. Linet, yeni estetiğini konserinde tercih ettiği kıyafetiyle gözler önüne serdi.
Giydiği iddialı tulumundan oldukça memnun olan şarkıcı, Kardashian kalçası için ise 30 bin TL'yi gözden çıkardı.
Giydiği iddialı kıyafetler hakkında yorum yapan şarkıcı, "Sahnede yere rahat basmam lazım. O yüzden yırtmaç ve mini tercih ediyorum. Boynumu da kapatamıyorum, boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bu kıyafetlerle mutfağa girip yemek pişirmiyoruz. Böyle pazara da gidilmez. Bunlar şov için" dedi.