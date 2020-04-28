Lindsay Lohan'dan Prens Harry ve eşine paparazzilerden kaçma tüyoları!
Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, ABD’de bir zamanlar kendisinin de oturduğu Malibu bölgesine taşınan Meghan Markle ve Prens Harry’nin paparazzilerden nasıl kaçabileceklerinin tüyosunu verdi.
İngiltere'de Kraliyet ailesinden bütün haklarından feragat eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle çifti ABS'ye yerleştiler. Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, İngiltere’de kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry’ye paparazzilerden kaçma tüyoları verdi.
Bir radyo programına katılan 33 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Los Angeles şehrinin Malibu ilçesinde yaşamaya başlayan Sussex çiftine, oranın kendisinin de daha önce yaşadığı bir yer olduğu için neler yapması gerektiğini anlattı.
Andy Cohen’e konuşan Lohan, “Kendilerine ait özel bir plajları olmadıkça halka açık plajlara çıkmamalılar. Orada yeterince açılmadan sörf de yapamazsınız” dedi.
“Orada halka açık yerlerde bir şey yapmak gerçekten zor” diyen Lohan, “Neyse ki bu zamanlarda herkes evde ama bugünler geçince sadece şoförünüzle bir yere gidebilirsiniz” diye konuştu.