Lina Daniela Daza'nun podyumda göğüsleri açıldı elbisesinin askıları düştü

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Daza, "Şimdiye kadar olmamış bir şey oldu. Podyumun ortasında sütyenim düştü ve tepkim tamamen iç güdüseldi." dedi. Podyumda olan izleyicilerin de Daza'nın podyumu terke etmeden yürüyüşüne devam etmesinden dolayı kendisini ayakta uzun süre alkışladı.