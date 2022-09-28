Lina cinayetinde korkunç detay! Dünya ayağa kalkar Müge Anlı'da anlattı anne cenazeye gitmedi

GAZİANTEP'te yaşanan Lina Erbay cinayeti Türkiye'yi kahretti. Anne Melisa İlbay'ı fuhuş yaptırmak için çocuklarını kaçırdılar. Çocuklardan biri bakıcı da çıkarken 3 yaşındaki Lina işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu. Bugün Lina'nın cenazesi kaldırılırken, anne, katil zanlıları ve cinayete ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Küçük kızın katilleri cinayet ve işkence ilgili birbirlerini suçladılar. Mehmet Kurt Lina'nın ölümüyle ilgili denşete düşüren ifadeler verdi. Medyaya düşen ifadeler ile birlikte Müge Anlı da da yeni bilgiler ortaya çıktı. Müge Anlı "Ben ayrıntılarını vermiyorum ama bu çocuk normal bir şekilde öldürülmemiş. Bu vahşete ad veremiyorum. Lina'nın cesedini bulan ekip bile şoke olmuş" dedi. Lina'nın cesedini teşhis eden babaanne Sevim Erbay ise '"görseniz dünya ayağa kalkar" diyerek küçük kızın yaşadığı vahşeti aktardı. İşte Lina Erbay'la ilgili son dakika bilgileri: