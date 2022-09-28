Lina cinayetinde korkunç detay! Dünya ayağa kalkar Müge Anlı'da anlattı anne cenazeye gitmedi
GAZİANTEP ve Türkiye 3 yaşındaki Lina Erbay'a ağlıyor. Annesini fuhuşa zorlamak için kaçırılan Lina Erbay bugün toprağa verildi. Anne Melisa cenazeye katılmadı. Lina'nın katillerinin ifadesi de ortaya çıktı. Lina'ya Mehmet Kurt işkence etmiş sevgilisi Muhabbet ise öldürmüş. Medyaya sızan ifadelerde anne Melisa da kızını dövmek ve işkence etmekle suçlandı. Lina'yı öldüren Muhabbet Toz, küçük kızı yakarak yok etmeyi düşünmüş. Dondurucuya cesedi koyduklarında da Lina'nın üzerine...
GAZİANTEP'te yaşanan Lina Erbay cinayeti Türkiye'yi kahretti. Anne Melisa İlbay'ı fuhuş yaptırmak için çocuklarını kaçırdılar. Çocuklardan biri bakıcı da çıkarken 3 yaşındaki Lina işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu. Bugün Lina'nın cenazesi kaldırılırken, anne, katil zanlıları ve cinayete ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Küçük kızın katilleri cinayet ve işkence ilgili birbirlerini suçladılar. Mehmet Kurt Lina'nın ölümüyle ilgili denşete düşüren ifadeler verdi. Medyaya düşen ifadeler ile birlikte Müge Anlı da da yeni bilgiler ortaya çıktı. Müge Anlı "Ben ayrıntılarını vermiyorum ama bu çocuk normal bir şekilde öldürülmemiş. Bu vahşete ad veremiyorum. Lina'nın cesedini bulan ekip bile şoke olmuş" dedi. Lina'nın cesedini teşhis eden babaanne Sevim Erbay ise '"görseniz dünya ayağa kalkar" diyerek küçük kızın yaşadığı vahşeti aktardı. İşte Lina Erbay'la ilgili son dakika bilgileri:
Lina Erbay, annesi Melisa İlhan'a fuhuş yaptırmak isteyen kişiler tarafından kaçırılan 2 kardeşten büyük olandı. Henüz 3 yaşında olan Lina Erbay'ın işkence edilerek acımasızca öldürüldü. Müge Anlı'nın deyimiyle cesedi bulanlar bile şoke oldu. Lina'nın küçük kardeşi Ceyda ise Kiraz Akkurt isimli bir başka kadında bulundu. Kiraz Akkurt olay ortaya çıkınca Müge Anlı ile Tatlı Sert'i arayıp çocuğun kendisinde olduğunu söyledi ve Ceyda'yı devlete teslim etti. Gözaltına alınan Kiraz Akkurt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Lina'nın katiliyle ilgili şok detaylar
Cinayetten gözaltına alınanlardan biri Melisa'yı fuhuş batağına düşüren ortaokul arkadaşı Muhabbet Toz diğeri ise onun sevgilisi Mehmet Aksu çıktı. Mehmet Aksu'nun bir çocuk giyim mağazası ile emlak ofisi sahibi olduğu öğrenildi. Lina'nın cesedi çocuk giyim mağazasının deposundaki derin dondurucuda bulundu. Muhabbet Toz ve sevgilisi nitelikli kasten öldürmek suçlaması ile tutuklandı. Gaziantep E Tipi kapalı cezaevine gönderildiler. Savcı anne Melisa ve baba Abdurrahman'ın da ifadesi alındı. Küçük Lina'nın cenazesini ise babaanne Sevim Erbay teşhis etti.
Lina'nın cesedini görseniz dünya ayaklanır
Babaanne Lina'nın cesedi gördüğünde dehşete düşmüş. Çocuğun her yeri ısırık yarasıydı diyen Sevim Erbay şunları anlattı:
-Çocuğun her yeri mosmordu. Dudakları patlamış, göz altları morarmış. Çocuğu sallayarak kaslarını kırmışlar. Çocuğun halini görseniz var ya dünya ayaklanır. Kız Melisa her işe gittiğinde bu çocuğu görüyordun. Buna nasıl izin verdin.