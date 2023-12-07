Limonu topuğunuzu sürün uyuyun, etkisine inanamayacaksınız!
Limonu topuğunuza sürerseniz bakın neye faydası var? C vitamini deposu limon meğer ayak topuğuna sürüldüğünde tam bir mucizeye dönüşüyormuş. Limonla ilgili okuyunca çok şaşıracağınız bilgiler.
Limonu topuğunuza sürerseniz bakın neye faydası var? C vitamini deposu limon meğer ayak topuğuna sürüldüğünde tam bir mucizeye dönüşüyormuş. Limonla ilgili okuyunca çok şaşıracağınız bilgiler.
Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendireceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi iltihaplı, enfeksiyonlu hastalıklardan bir günde kurtulduklarını iddia ediyorlar.
Experimental Biology and Medicine’da yayımlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor. Bunun için yapmanız gereken bileklerinize bir kaç damla limon suyu damlatıp hafifçe ovmak hafiza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmaya yardımcı oluyor.
İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi…
Hangi malzemeler gerekli?
Bir miktar kaya tuzu
Bir adet limon
NASIL UYGULANIR?
Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.