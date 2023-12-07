Limonu topuğunuzu sürün uyuyun, etkisine inanamayacaksınız!

Experimental Biology and Medicine’da yayımlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor. Bunun için yapmanız gereken bileklerinize bir kaç damla limon suyu damlatıp hafifçe ovmak hafiza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmaya yardımcı oluyor.