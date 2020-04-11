Limonlu çay zayıflatır mı çaya limon eklemenin faydaları!
Elbette çaya limon sıkabilir ya da limon dilimi ekleyebilirsiniz. Hatta çaya limon sıkılması sağlık açısından birçok fayda da gösterebilir.Limonlu çay içmenin faydalarının neler olduğunu içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
Çayın içerisine limon eklendiğinde etkisi bambaşka oluyor. Peki çaya limon eklemenin bir faydası var mı? Limonlu çay zayıflatır mı? Limonlu çayın faydaları neler?
C vitamini açısından oldukça faydalı olan limon özellikle çaya eklendiği zaman demir emiliminin negatif etkilenmesini önlemektedir. C vitamini demir emilimi için gereken ortamı hazırlamakta ve emilimi daha hızlı hale getirerek artmasını sağlamaktadır.
Kilo vermeye yardımcı oluyor
Limonlu çay aynı zamanda vücutta bulunan ödemlerinde atılmalarını sağlamaktadır. Kilo problemi olan hastaların sağlıklı bir şekilde kilo verebilmelerini sağlamasının yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlenmes,ne yardımcı olmaktadır.
Metabolizmayı da hızlandırıyor
Diyet uygularken normal çay içmek yerine limonlu çay içmeniz durumunda iştahınız kesilecektir. Ayrıca limon metabolizmanın da daha hızlı çalışmasında etkili olur.