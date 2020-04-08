Limon diyeti yaparak 5 günde 3 kilo verin!

Kilo vermek için denemediğim yol kalmadı diyorsanız bir de limon diyetiyle zayıflamayı deneyin.Toksinleri attırma özelliğine sahip olan limon, vücudun su tutmasını ve dolayısıyla da selülit oluşumunu önlüyor.Limon diyeti sayesinde çok kısa süre içerisinde dal gibi olacak istediğiniz görünüme kavuşabileceksiniz.