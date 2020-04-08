Limon diyeti yaparak 5 günde 3 kilo verin!
Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Limon kilo vermek isteyenler için sıkça tercih edilmeye başladı. Peki limon diyeti nasıl yapılır? İşte detaylar...
Kilo vermek için denemediğim yol kalmadı diyorsanız bir de limon diyetiyle zayıflamayı deneyin.Toksinleri attırma özelliğine sahip olan limon, vücudun su tutmasını ve dolayısıyla da selülit oluşumunu önlüyor.Limon diyeti sayesinde çok kısa süre içerisinde dal gibi olacak istediğiniz görünüme kavuşabileceksiniz.
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Kahvaltı öncesi:
1 bardak ılık su, yarım limon (limon, suya sıkılacak)
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Kahvaltı:
1 dilim buğday ekmeği, 1 haşlanmış yumurta, yeşillik, 4-5 zeytin
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Ara öğün:
1 bardak limonata
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