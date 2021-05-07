Lifli gıdaların faydaları neler? Lifli gıdalar listesi!

Lif nedir?

Diyetle alınan lif, tükettiğimiz bitkisel ürünlerin sindirilmeyen kısımlarını içerir. Besinlerde yer alan karbonhidrat, yağ ve protein gibi makromoleküller; ağızdan başlayarak mide, ince bağırsak gibi sindirim organlarında yapı taşlarına ayrılarak emilir. Ancak besinlerdeki lif ya da diğer adıyla fiber içeriğini sindirebilecek enzimler insanlarda mevcut değildir. Bu nedenle besinlerin lif kısmı sindirilmeden kalın bağırsağa (kolona) kadar ulaşır. Lifli gıdalardan zengin beslenmek vücut üzerinde şu olumlu etkileri yapar: