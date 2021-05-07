Lifli gıdaların faydaları neler? Lifli gıdalar listesi!
Lifli gıdalar, kabızlığın önlenmesinde veya giderilmesinde, kilo verme amaçlı uygulanan diyetlerde sıkça başvurulan besinlerden. Peki lifli gıdaların faydaları neler? Lifli gıdalar sık bilinen bu faydalarına ek olarak diyabet, kalp damar hastalıkları ve bazı kanser türlerine karşı da koruyucudur.
Lif nedir?
Diyetle alınan lif, tükettiğimiz bitkisel ürünlerin sindirilmeyen kısımlarını içerir. Besinlerde yer alan karbonhidrat, yağ ve protein gibi makromoleküller; ağızdan başlayarak mide, ince bağırsak gibi sindirim organlarında yapı taşlarına ayrılarak emilir. Ancak besinlerdeki lif ya da diğer adıyla fiber içeriğini sindirebilecek enzimler insanlarda mevcut değildir. Bu nedenle besinlerin lif kısmı sindirilmeden kalın bağırsağa (kolona) kadar ulaşır. Lifli gıdalardan zengin beslenmek vücut üzerinde şu olumlu etkileri yapar:
Bağırsak Hareketlerini Düzenler: Lifli besinler dışkı hacmini artırır ve dışkıyı daha yumuşak hale getirir. Bu sayede bağırsak içeriğinin hareketi kolaylaşır. Kabızlık sorunu yaşayan kişilerin lifli besinlerle beslenmesi bağırsak hareketlerinin artmasına ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilir. İshal sorunu yaşayan kişiler de lifli besinlerden fayda görür. Bu besinler, lifin su tutma özelliği sayesinde dışkı yapısının normalleşmesine katkıda bulunur.
Bağırsak Sağlığını Daha İyi Hale Getirir: Yüksek oranda lif içeren gıdaların tüketilmesi hemoroid ve divertikülit gibi bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Lifli gıdalar, bazı kolorektal kanserler açısından da koruyucu özellik gösterir.
Kolesterol Düzeyini Düşürür: Çözünebilir lif içeren gıdaların tüketimi ‘kötü’ kolesterol olarak bilinen LDL düzeylerini azaltarak vücuttaki total kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Liften zengin gıdaların, kan basıncını düşürmek ve inflamasyonu azaltmak gibi kalp sağlığını olumlu etkileyen farklı etkileri de vardır.