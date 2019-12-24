Lider Şahin'den Didem Soydan paylaşımı! Bu kez kural bozdular
Aşklarını kameraların önünde yaşamaktan kaçınan Didem Soydan ve Lider Şahin sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak dikkatleri üzerilerinde topladılar.
Manken Didem Soydan, usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşıyorlar. Şahin, sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Usta müzisyen Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, özel hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Şahin, yaptığı paylaşımla kural bozdu.
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Sevgilisi Didem Soydan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, paylaşımına "Hangi açıdan çekersen çek, sadece bir tanesi açıyor" notunu düştü.
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Didem Soydan ise sevgilisinin paylaşımına gül emojisi koyarak karşılık verdi.
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