Lider Şahin ile aşk yaşayan Didem Soydan istenmeyen gelin ilan edildi! Selami Şahin açıklama yaptı

Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Şahin, Didem Soydan hakkındaki iddialar için şunları söyledi: "Çocuklarımla arkadaş gibiyim. Her şeyi dost ve arkadaşça paylaşırız. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam sizin bildiğiniz kadar benim de bilgim var.