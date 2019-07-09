Lider Şahin ile aşk yaşayan Didem Soydan istenmeyen gelin ilan edildi! Selami Şahin açıklama yaptı
Didem Soydan ve Lider Şahin aşkı, magazin gündemine bomba gibi düşmüşken kulaktan kulağa yayılan 'istenmeyen gelin' iddialarına Selami Şahin ve Didem Şahin son noktayı koydu.
Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan ve Lider Şahin aşkı, Çeşme'de Soydan'ın Lider Şahin'in ailesi ile görüntülenmesiyle neredeyse netlik kazanmıştı. Bu olay aşk, magazin gündemini hızla sararken kulaktan kulağa dolanan Didem Soydan'ın 'istenmeyen gelin' olduğu iddiaları ise ortalığı karıştırmıştı.
Usta müzisyen Selami Şahin, 4,5G ile Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve Didem Soydan'ın 'istenmeyen gelin' olduğu iddialarına eşi Didem Şahin ile birlikte yaptığı açıklamalarla son noktayı koydu.
Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Şahin, Didem Soydan hakkındaki iddialar için şunları söyledi: "Çocuklarımla arkadaş gibiyim. Her şeyi dost ve arkadaşça paylaşırız. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam sizin bildiğiniz kadar benim de bilgim var.
Biz çocuklarımızın hayatına karışmıyoruz. Sorularınıza cevap verecek bilgimiz de yok. Her insanın gençken sevgilisi olmuştur. Oğlum bununla niye birlikte oldun diye karışmayız."