Libya'nın doğusundaki sel felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti Derne adeta haritadan silindi
Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise, Derne’deki sellerde 7 bine yakın kayıp olduğunu bildirdi.
Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor. Libya’nın doğusundaki “hükümetin başbakanı” Ossama Hamad yaptığı açıklamada, Daniel Fırtınası’nın neden olduğu sellerde Derne’da 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden ve binlerce kaybolduğundan endişe edildiğini aktardı. Hamad, Derna’nın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari sel felaketine kent yakınlarındaki iki barajın çökmesinin neden olduğunu ifade etti.
Libya’nın doğusundaki “hükümetin içişleri bakanı” Essam Ebu Zeriba, Derne’de 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu kayıp sayısının 7 bine ulaştığını hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Akdeniz’e doğru sürüklendiğini ifade etti.
Bölgedeki durumu trajik olarak nitelendiren Zeriba, yerel ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu. Derne'daki yerel basın, elektrik ve iletişimin olmaması nedeniyle bölgedeki durumu felaket olarak nitelendirdi.