Libya'da her gün yeni toplu mezar bulunuyor! Ekipler 17 cesede daha ulaştı

Çukurlar ortaya çıktı: Haziran ayından bu yana süren kazılarda birbiri ardına çok sayıda kadın ve erkek cesedine ulaşılırken, onlarca mezarın tek tek açılmasıyla ortaya çıkan çukur ve kum tepeciklerinin oluşturduğu manzara bölgede yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor.