Libya'da her gün yeni toplu mezar bulunuyor! Ekipler 17 cesede daha ulaştı
LİBYA'da toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı artarak devam ediyor. Terhune kentinde, kadınlara da ait 17 cansız beden bulundu. Haziran ayından bu yana 20'den fazla toplu mezarda 112 cesede ulaşıldı.
Libya'nın Terhune kentinde zeytinliklerle çevrili tarımsal Rabıt bölgesinde adli tıp ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölge kazıldıkça yeni cesetler de çıkmaya devam ediyor.
Çukurlar ortaya çıktı: Haziran ayından bu yana süren kazılarda birbiri ardına çok sayıda kadın ve erkek cesedine ulaşılırken, onlarca mezarın tek tek açılmasıyla ortaya çıkan çukur ve kum tepeciklerinin oluşturduğu manzara bölgede yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor.
17 yeni ceset: Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu görevlileri, son 3 günde burada ortaya çıkardıkları 5 yeni toplu mezarda 17 cesede daha ulaştı.
Başkent Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune, Libya hükümetine bağlı ordu birlikleri tarafından 5 Haziran'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılmıştı.