Libya'da darbeci Hafter vahşeti! Katlettiği sivillere ait toplu 4 mezar bulundu
LİBYA Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, bölgede incelemeler sürüyor.
4 toplu mezar bulundu: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu.
Hafter'e ait milisler tarafından infaz edildi: UMH birliklerinin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde, 12 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu ve elinin kelepçelenmiş şekilde ölüme terk edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde cesetlerin bölgede yaşayan sivillere ait olduğu ve gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e ait milisler tarafından infaz edildiği ifade edildi.
Toplu mezar bulundu: Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UMH birliklerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya Kayıpların Teşhisi ve Tespiti Genel Otoritesi ve Libya Kızılay’ı toplu mezarda bulunan sivillerin cesetlerini toplamak için çalışma başlattığı kaydedildi.