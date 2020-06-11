Libya'da darbeci Hafter vahşeti! Katlettiği sivillere ait toplu 4 mezar bulundu

Hafter'e ait milisler tarafından infaz edildi: UMH birliklerinin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde, 12 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu ve elinin kelepçelenmiş şekilde ölüme terk edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde cesetlerin bölgede yaşayan sivillere ait olduğu ve gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e ait milisler tarafından infaz edildiği ifade edildi.