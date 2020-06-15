Libya ordusu Sirte cephe hattında böyle görüntülendi
Anadolu Ajansı (AA), Sirte kentini kurtarmak için Zafer Yolları Harekatı'na başlayan Libya ordusunun, Ebu Gıreyn ve Vişke bölgesindeki hazırlıklarını görüntüledi.
Libya ordusu, Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste başarılar elde etti. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri önce başkent Trablus il sınırlarının tamamından çıkaran ordu birlikleri, ardından stratejik Terhune vilayetinde ve ülkenin batısındaki Beni Velid ve Kasr bin Gaşir gibi önemli yerleşim merkezleri ile geçiş güzergahlarında hakimiyet sağladı.
Ordu, başkentin 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte ve güneyindeki askeri üsse sahip Cufra vilayetini Hafter milislerinden geri almak amacıyla 7 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattıklarını duyurdu ve Sirte vilayetine doğru 120 kilometre mesafe katederek hızla ilerledi.
Operasyon kapsamında Sirte vilayetine yaklaşık yüz kilometre mesafedeki Vişke beldesini Hafter milislerinden geri alan askerler, vilayet merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 30 Nolu Geçiş Kapısı mevkisine ulaştıklarında ise aidiyeti belirsiz savaş uçaklarının yoğun hava saldırısı nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldıklarını anlattı.
Libya ordu birliklerinin, Sirte kenti çevresinde savaş uçaklarının hava saldırıları nedeniyle onlarca kayıp verdiği aktarıldı.