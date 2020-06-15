Libya ordusu Sirte cephe hattında böyle görüntülendi

Libya ordusu, Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste başarılar elde etti. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri önce başkent Trablus il sınırlarının tamamından çıkaran ordu birlikleri, ardından stratejik Terhune vilayetinde ve ülkenin batısındaki Beni Velid ve Kasr bin Gaşir gibi önemli yerleşim merkezleri ile geçiş güzergahlarında hakimiyet sağladı.