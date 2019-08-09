LGS tercih sonuçları MEB 2. lise nakil tercih sonucunu açıklandı

LGS 2. nakil sonuçları yani lise tercih sonuçları bugün açıklandı binlerce öğrenci içi heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanlarına yerleşmek için tercih yapan öğrencilerin 2. nakil sonuçları bugün meb.gov.tr adresinden online olarak TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanıyor. Peki LGS tercih sonucu nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...