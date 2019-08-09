LGS tercih sonuçları MEB 2. lise nakil tercih sonucunu açıklandı
LGS tercih sonuçları yani 2. lise nakil tercih sonuçları bugün açıklandı. Gözler LGS 2. lise nakil sonuçları için MEB sayfasındaydı ve beklenen haber geldi. Liselerin boş kalan kontenjanlarına yerleşmek için tercih yapan öğrenciler nakil sonuçlarını meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. 6 Eylül'de ise tüm yerleşme işlemleri bitmiş olacak.
LGS 2. nakil sonuçları yani lise tercih sonuçları bugün açıklandı binlerce öğrenci içi heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanlarına yerleşmek için tercih yapan öğrencilerin 2. nakil sonuçları bugün meb.gov.tr adresinden online olarak TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanıyor. Peki LGS tercih sonucu nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...
MEB, 2. lise nakil sonuçlarının bugün yani 9 Ağustos cuma günü açıklanacağını önceden duyurmuştu, binlerce veli ve öğrenci MEB sayfasında açıklanacak olan lise 2. nakil sonuçlarına kilitlendi. LGS nakil sonuçları bugün saat 14.00'te erişime açıldı.
LGS 2. lise nakil sonuçları MEB tarafından açıklanacak. 2. nakil sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz...
Lise tercih sonuçları isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile de bildirilecek.