LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA MEB EKRANI 2025! LGS 2025 SONUÇLARI
LGS 2025 sonuçları belli oluyor. MEB tarafından sonuçlar erişime açıldı duyurusunun yapılması bekleniyor. 15 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bu hafta erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapmaya başladı. İşte LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Sınava katılan 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi, toplam 90 sorudan oluşan iki oturumda ter dökmüştü. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte LGS sonuçları sorgulama meb.gov.tr ekranı.
Milyonlarca öğrencinin gözü 2025 LGS sonuçlarında. 15 Haziran'da iki oturum şeklinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavın ardından öğrenciler sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Bu yıl sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı ve her biri Türkçeden fen bilimlerine kadar birçok dersten sınav oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı…
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.