LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA MEB EKRANI 2025! LGS 2025 SONUÇLARI

Milyonlarca öğrencinin gözü 2025 LGS sonuçlarında. 15 Haziran'da iki oturum şeklinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavın ardından öğrenciler sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Bu yıl sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı ve her biri Türkçeden fen bilimlerine kadar birçok dersten sınav oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı…