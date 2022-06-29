LGS sonuçları 2022 sorgulama MEB LGS sonucu nereden nasıl bakılır?

LGS sonuçları açıklanıyor, kritik saatler başladı. 5 Haziran'da 81 ilde yapılan lise giriş sınavı LGS sonuçları bugün saat 12.00'a kadar MEB sonuç ekranından erişime açılacak. Daha önceki sınav sonuçlarını takvimden daha erken duyuran MEB'in LGS sonuçlarını gece yarısı erişime açacağı da beklentiler arasında. LGS sonuçları www.meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci numarası ile sorgulanacak. LGS sonuçları posta yolu ile adreslere yollanmayacak.