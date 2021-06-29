LGS sonuçları 2021 MEB ne zaman saat kaçta açıklanır LGS sonuçları nereden bakılır?
6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçları açıklanıyor MEB sonuç tarihini duyurdu. LGS sonuçları 2021 30 Haziran'da yani yarın açıklanacak. Saat 13.00'te açıklanması beklenen LGS sonuçları MEB. gov.tr sayfasından sorgulanacak. Peki LGS sonuçlarına nereden bakılır?
Binlerce 8. sınıf öğrencisinin girdiği LGS sonuçları yarın yani 30 Haziran'da açıklanacak. MEB tarafından açıklanacak olan LGS sonuçlarının saat 13.00'te erişime açılması bekleniyor. Peki 2021 LGS sınav sonuçlarına ne nasıl, nereden bakılır?
MEB'in yaptığı duyurunun ardından erişime açılacak. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan LGS sınavının sonuçları MEB'in başvuru kılavuzunda yer verdiği bilgilere göre 30 Haziran 2021 Çarşamba günü ilan edilecek.
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak:
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli değil. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.