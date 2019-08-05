LGS nakil sonuçları nereden bakılır MEB 1. lise tercih sonuç bilgileri

MEB lise nakil sonuçlarının bugün yani 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağını önceden duyurmuştu. Şimdi ise binlerce veli ve öğrenci MEB sayfasında açıklanacak olan lise 1. nakil sonuçlarına kilitlemdi. LGS nakil sonuçlarının bugün saat 10.00-16 arasında erişime açılması bekleniyor. 2. nakil işlemleri ise 5-10 Ağustos arasında yapılacak.