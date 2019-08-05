LGS nakil sonuçları açıklandı MEB lise tercih sonucu sorgulama
LGS tercih sonuçları bugün saat 09.00'da açıklandı. Gözler LGS 1. lise nakil sonuçları için MEB sayfasındaydı. Liselerin boş kontenjanına yerleşmek için tercih yapan öğrenciler nakil sonuçlarını meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. LGS 2. lise nakil işlemleri ise 5-10 Ağutos'ta olacak.
LGS nakil sonuçları bugün açıklandı binlerce öğrenci içi heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanlarına yerleşmek için tercih yapan öğrencilerin 1. nakil sonuçları bugün meb.gov.tr adresinden online olarak TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanıyor. Peki LGS tercih sonucu nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...
MEB lise nakil sonuçlarının bugün yani 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağını önceden duyurmuş, binlerce veli ve öğrenci MEB sayfasında açıklanacak olan lise 1. nakil sonuçlarına kilitlenmişti. LGS nakil sonuçlarının bugün saat 09.00'da erişime açıldı. 2. nakil işlemleri ise 5-10 Ağustos arasında yapılacak.
LGS 1. lise nakil sonuçları MEB tarafından açıkladı. 1. nakil sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz...
2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN: Sonuçların açıklanmasının ardından 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında da ikinci nakil dönemi başlıyor.