LGS tercih sonuçları görüntüleme ekranı! 2025 yerleştirme sonuçları...

Öğrenciler ve veliler yerleştirme sonuçları araştırmasına başladı. 14-24 Temmuz tarihleri arasında LGS sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihlerini tamamlayan öğrenciler, hangi okullara yerleştiklerini öğrenecek. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak. Tüm gözler artık 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saate çevrildi. Peki, 2025 LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?