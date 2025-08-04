LGS tercih sonuçları görüntüleme ekranı! 2025 yerleştirme sonuçları...
Milyonlarca öğrenci LGS tercih sonuçları için geri sayıma başladı. LGS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmasını bekleyen öğrenciler gözlerini MEB tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Peki LGS 2025 yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Öğrenciler ve veliler yerleştirme sonuçları araştırmasına başladı. 14-24 Temmuz tarihleri arasında LGS sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihlerini tamamlayan öğrenciler, hangi okullara yerleştiklerini öğrenecek. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak. Tüm gözler artık 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saate çevrildi. Peki, 2025 LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MEB tarafından ilan edilecek duyuru sonrasında, öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.
Sonuç bilgilerinde öğrencilerin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.
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2025 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimi sonrasında tercih sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. LGS tercih sonuçlarının saat 11.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI SONRASI NAKİL SÜRECİ BAŞLAYACAK
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için iki aşamalı nakil süreci başlayacak. Boş kontenjanlara göre yapılacak bu nakil başvuruları da yine MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılabilecek. Nakil tercihleri sırasında öğrenciler, merkezi yerleştirme puanları doğrultusunda yeniden şansını deneyebilecek.
2025 LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.