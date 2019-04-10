LG ev aletleri tanıtıldı 2019'a damgasını vuracak
LG Electronics (LG), 2019'da iş ortaklarına ve bayilerine premium yaşam alanı çözümlerinin en son serisini tanıttı.
InnoFest Orta Doğu ve Afrika (MEA) 2019'da yeni ürünlerini tanıda LG, Orta Doğu ve Afrika’dan iş ortakları ve bayilerini, Ar-Ge girişimlerinin merkezi olan LG Science Park'ta yer alan InnoFest MEA 2019’da ağırladı.
'Yeniden yaratılan' birkaç yaşam alanını içeren sergide, ziyaretçilere LG ThinQ, LG SIGNATURE ve LG Objet serilerinin ev aletleri gösterildi. Konuklar, LG ThinQ alanında, LG’nin yapay zekası sayesinde evle kablosuz şekilde bütünleşen, bağlı ve fütüristik bir yaşam tarzını deneyimledi.
LG’nin tasarım odaklı premium markaları LG Objet ve LG SIGNATURE ise, etkileşimli ekranlarda stil ve pratiklik uyumunu gösterdi.
LG’nin tasarım ve fonksiyona önem vererek tüketicilerine daha fazla verimlilik, rahatlık ve keyif sunmayı hedeflediğini belirten LG Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Mr. James Lee, şu şekilde bir açıklama yaptı: