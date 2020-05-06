Lezzetli yemeklerin sırrı baharat peki hangi baharat hangi yemekte kullanılır?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgın sürecinde bağışıklığı güçlendirmesi dolayısıyla baharatlara ilgi arttı. Peki, hangi baharat hangi yemekte kullanılır biliyor muyuz? Sumaktan zerdeçala kadar birçok baharatın kullanıldığı yemekleri hazırladık. İşte 10 popüler baharatın kullanım alanları…
Doğada kendiliğinden yetişen veya özel olarak yetiştirilen, hoş aromaya sahip bitkilerin kurutulmasıyla elde edilen tozlara baharat adı verilmektedir. Baharatların tarihi çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Asırlar öncesinden günümüze kadar varlığını koruyan baharatlar, çok önceden tıbbi alanda şifa amacıyla kullanılırdı. Şimdilerde yemeğe lezzet ve aroma katmak amacıyla kullanılması daha yaygın hale gelmiştir.
Eski dönemlerde bazı baharatlar dini törenlerde yakılır ve kokusuyla mistik bir hava sağlanırdı. Bir miktar su ile kaynatılıp tüketilen baharatlar da bilinen en eski ilaçlardan sayılırdı. Biraz günümüze gelerek, baharatların kullanım alanları ile ilgili bir yazı hazırladık. Et, balık, tavuk ve tüm yemekleriniz için uygun olan baharatlar nedir diye merak ediyorsanız; işte lezzetinizin sırrı bu satırlarda!
1) Biberiye
Et yemeği hazırlarken kullanacağınız baharatlar konusunda kararsız kalıyorsanız size yardım etmek için buradayız. Ete hangi baharat yakışır sorunuzun cevabı biberiye olacaktır. Hoş ve hafif aroması ile marine soslarınıza lezzet katacak, eti yedikten sonra damaklarınızdaki tadı unutamayacaksınız. Akşamdan hazırladığınız marine içindeki etinizde kullanabilirsiniz. Biberiyenin özü ete karışsın istiyorsanız biberiyeleri biraz ezerek kullanabilirsiniz.
2) Defne Yaprağı
Balık menülerinde dikkati çeken bir baharat olan defne, et yemeklerinde de kullanılmaktadır. İştah açıcı kokuya sahiptir. Fırında balık yapacağınız zaman tepsinizin iki köşesine defne yaprağı bırakabilirsiniz. Pişen balığa veya ete defne kokusu karışacak ve lezzetli bir tat ortaya çıkacaktır.
3) Mercanköşk
Kekik ile benzer yapıya sahip olan mercanköşk, tavuğa hangi baharat yakışır sorunuzun cevaplarından biri olarak karşınıza çıkıyor. Tavuk sote veya ızgara yaparken tavadan almadan 2 dakika önce baharatınızı eklerseniz, kokusunun daha taze kalmasını sağlarsınız. Faydaları ile kendini sevdirecektir.