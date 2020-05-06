Lezzetli yemeklerin sırrı baharat peki hangi baharat hangi yemekte kullanılır?

Doğada kendiliğinden yetişen veya özel olarak yetiştirilen, hoş aromaya sahip bitkilerin kurutulmasıyla elde edilen tozlara baharat adı verilmektedir. Baharatların tarihi çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Asırlar öncesinden günümüze kadar varlığını koruyan baharatlar, çok önceden tıbbi alanda şifa amacıyla kullanılırdı. Şimdilerde yemeğe lezzet ve aroma katmak amacıyla kullanılması daha yaygın hale gelmiştir.

Eski dönemlerde bazı baharatlar dini törenlerde yakılır ve kokusuyla mistik bir hava sağlanırdı. Bir miktar su ile kaynatılıp tüketilen baharatlar da bilinen en eski ilaçlardan sayılırdı. Biraz günümüze gelerek, baharatların kullanım alanları ile ilgili bir yazı hazırladık. Et, balık, tavuk ve tüm yemekleriniz için uygun olan baharatlar nedir diye merak ediyorsanız; işte lezzetinizin sırrı bu satırlarda!