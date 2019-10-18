Lezzeti damaklarda kalan Türkiye'nin işte en iyi pidecileri
Günümüzde fast food denilince akıllara hamburger, pizza gelse de Türkiye'nin fast food yiyeceği olan pideye günden güne rağbet artıyor.
Kaşarlı, kıymalı, pastırmalı, kavurmalı, yumurtalı gibi birçok çeşidi bulunan pidenin yöreden yörede yapılış tarzı da değişiyor. Sosyal medya kullanıcılarının belirlediği listeye göre işte Türkiye'nin en iyi 15 pidecisi...
Niyazi Kesim Restoran
Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan Niyazi Kesim Restoran kapalı ve açık pideleriyle ziyaretçilerinin damak tadında unutulmak bir tat bırakıyor.
Turan Usta Bafra Pidesi
Pidenin başkenti olarak nitelendirilen Bafra'da yer alan Turan Usta kendine has sırrıyla yaptığı pideler ile ünü şehir dışına yayılan pidecilerden...
Kısmet Pide Salonu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan salaş bir yer alan Kısmet Pide Salonu'nda akşam saatlerinde neredeyse yer bulmak imkansız oluyor. Tahinli pidesi lokantanın en meşhur yemeği.