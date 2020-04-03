Lezzet bombası kartopu kurabiye nasıl yapılır?
Evde kolay kartopu kurabiye nasıl yapılır? Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bir tarifle karşınızdayız. Bu lezzeti unutamayacaksınız.
Oldukça pratik ve kolay bir şekilde hazırlayacağınız kartopu kurabiyesi tarifini daha önceden hiç denemiş miydiniz? Ağızda dağılan kıvamıyla yiyenleri mest edecek bu enfes tarif kurabiye sevenleri adeta kendine hayran bıraktıracak.
Çay saatlerinizin yeni favorisi olmaya aday bu lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. Kartopu kurabiyesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kartopu kurabiyesi tarifi. Şimdiden afiyet olsun..
Malzemeler
275 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilin, 1/3 su, bardağı pudra şekeri, 3,5 - 4 su bardağı un, 1 yemek kaşığı elma sirkesi
Bulamak için:1 su bardağı pudra şekeri
Hazırlanışı:
Tereyağı, sıvı yağ, elma sirkesi, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.Azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın.