Lezzet bombası kartopu kurabiye nasıl yapılır?

Çay saatlerinizin yeni favorisi olmaya aday bu lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. Kartopu kurabiyesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kartopu kurabiyesi tarifi. Şimdiden afiyet olsun..