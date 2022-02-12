BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16

Lezbiyenlik itirafı geldi! 'Bizi ağlattı' diyen Hülya Avşar'dan etek giyen Kadir İnanır açıklaması

Lezbiyenlik itirafı geldi! 'Bizi ağlattı' diyen Hülya Avşar'dan etek giyen Kadir İnanır açıklaması

58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar lezbiyenlik itirafı ve Kadir İnanır açıklamasıyla olay oldu.

Lezbiyenlik itirafı geldi! 'Bizi ağlattı' diyen Hülya Avşar'dan etek giyen Kadir İnanır açıklaması

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy’de kameralara yansıdı.

115
Lezbiyenlik itirafı geldi! 'Bizi ağlattı' diyen Hülya Avşar'dan etek giyen Kadir İnanır açıklaması

14 Şubat sevgililer günü hatırlatılan Hülya Avşar," Yıllardır hatırlatıyorsunuz da, sevgililer günü diye illaki erkek mi olması lazım? Kardeşin olacak, ablan olacak, ailenden biri olacak yan çizersin ya böyle." dedi. 

215
Lezbiyenlik itirafı geldi! 'Bizi ağlattı' diyen Hülya Avşar'dan etek giyen Kadir İnanır açıklaması

"En son ne zaman kutladığımı hatırlamıyorum" diyen Avşar "Bizden geçti. Ben hayatımdan memnunum. Yaşadıklarıma sayıyorum" ifadelerini kullandı

315
Lezbiyenlik itirafı geldi! 'Bizi ağlattı' diyen Hülya Avşar'dan etek giyen Kadir İnanır açıklaması

Kendisi için yazılan sitcom senaryo Avşar kızına hatırlatılınca," Çok istiyorum ama henüz ilerleyemedik" dedi.

415