Leylekler 10 gün erken göç etti! Uzmanlar uyardı 'Kış çok sert geçecek, üşümeye hazır olun'
TÜRKİYE bu yaz adeta kavruldu. Aşırı sıcaklar insanları adeta canından bezdirdi. Havalar serinlemesini dört gözle bekleyenlere uzmanlardan kötü haber geldi. Yazın aşırı sıcaklardan yandığımız gibi kışın da aşırı soğuklardan donacağız... Bu uyarının leyleklerle ne alakası var? İşte ayrıntılar...
Yaz aylarının son sıcak günleri yaşanırken kış aylarının çetin geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Leyleklerin bu yılki göç takvimini analiz eden ve ‘Bunu ilk kez gözlemliyoruz’ diye yorumlayan İklim Bilimci Okan Bozyurt uyardı: "Önümüzdeki kış gerçekten çok çetin geçecek. Üşümeye hazır olun..."
Orman yangınları ve sellerle kendini hatırlatmaya başlayan iklim krizi, Türkiye olarak içerisinde bulunduğumuz coğrafi kuşağın ‘alışkanlıklarını’ ve ‘zamanlamasını’ da değiştiriyor. Yazların daha uzun ve kurak kışların ise daha kısa ve sert geçeceğine ilişkin birçok akademik çalışma var. Onlardan sonuncusuna ise Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi İklim Bilimci Okan Bozyurt bizzat tanıklık etti.
16 Ağustos günü Bursa'da, gökyüzünde leylekleri göç ederken gördüğünü ve bunu 'korkutucu' bularak araştırdığını belirten İklim Bilimci Okan Bozyurt "İlginç olan leyleklerin göç etmesi değil göç ettikleri tarihti" diye konuştu.
Erken göç neyin habercisi
Leyleklerin bir hayli erken göç ettiklerini belirten Bozyurt, "Normalde leylekler ülkemizden 26 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında geçerler. Ama bu yıl olması gerekenden ez az 10 gün önce göç ettiler. Bu bize birçok şeyin göstergesi" dedi.