Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceylan aşkını gizlemedi! El ele kareye yorum yağdı
Oyuncu Halil İbrahim Ceylan oyuncu sevgilisi ile poz verdi. Geçtiğimiz gün bir kanalın yılbaşı kutlamasına katılan Ceylan programa sevgilisi ile bakın nasıl katıldı...
Halil İbrahim Ceylan sevilen oyunculardan biri. Son yıllarda yıldızı parlayan oyuncu özel yaşamı ile de gündemde. Oyuncu Rüya Coriç ile aşk yaşayan Ceylan ilişkisini bir dargın bir barışık sürdürüyordu.
Yılbaşı için çekilen programa sevgilisi ile gelen Ceylan aşkını itiraf etti.
ŞARKI İTİRAFI OLAY OLMUŞTU
Muhtemelen büyük çoğunluğun bilmediği bir de itirafta bulundu! 2019 yılında kendisine ait söz ve müziğiyle çıkardığı “Kendini Bana Bırak” parçasıyla YouTube’da 2 milyona yakın dinlenme alan Halil İbrahim Ceyhan'dan bomba bir Serdar Ortaç itirafı geldi.
"Serdar Ortaç'ı çok beğenirdim dinlerdim. Şarkı vermeyi ümit etmiştim o zamanlar. Serdar'a 3 şarkı verdim" dedi. Ortaç'ın "Yaklaş", "Zil Zurna" ve "Pare Pare" isimli şarkılarının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu açıkladı!