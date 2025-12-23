BIST 11.314
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı! Saba Tümer ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu...

Uykusunda geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Leyla Mizrahi, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede annesinin feryadı yürekleri dağlarken, yakın dostu Saba Tümer gözyaşlarını tutamadı. Tümer, ayrıca Mizrahi'nin fotoğrafını paylaşarak "Leyloşum" notunu düştüğü duygusal bir mesajla acısını dile getirdi.

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Leyla Mizrahi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mizrahi'nin annesinin feryadı yürekleri dağlarken, gözyaşlarına hâkim olamayan Tümer daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni olan Leyla Mizrahi'nin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. 

Genç kadın için düzenlenen törene, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda aile yakını ve dostu katıldı.

