Leyla Lydia Tuğutlu beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Son olarak TV8'de yayınlanan Kızım dizisinde başrol alan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, yoğun çalışma döneminin ardından dizisi final yapınca denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Miss Turkey 2008 birincisi ve eski Türkiye güzeli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, denizin keyini çıkarırken yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.