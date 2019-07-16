Leyla Lydia Tuğutlu beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!
Geçtiğimiz sezon TV8'de yayınlanan Kızım dizisinin yıldız oyuncusu Leyle Lydia Tuğutlu, beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tuğutlu'nun paylaşımına övgüler yağdı.
Son olarak TV8'de yayınlanan Kızım dizisinde başrol alan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, yoğun çalışma döneminin ardından dizisi final yapınca denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Miss Turkey 2008 birincisi ve eski Türkiye güzeli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, denizin keyini çıkarırken yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
Düzgün fiziği ile sosyal medya hesabından beyaz mayolu paylaşım yapan Leyla Lydia Tuğutlu, Instagram hesabında övgü yağmuruna tutuldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan güzel oyuncu fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Yeni sezonda yeni projelere başlamadan denizin tadını çıkararak dinlenen güzel oyuncunun sosyal medya hesabında Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunuyor.
Eski Miss Turkey ve Türkiye güzeli olan Tuğutlu, sosyal medya paylaşımlarıyla yaz boyunca adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.